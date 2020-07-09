09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de görev değişikliği! Semih Özsoy'un yerine Selahattin Baki...

F.Bahçe'de görev değişikliği! O ismin yerine...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

Fenerbahçe'de şube sorumlusu olan 'un yerine Selahattin Baki'nin getirildiği öğrenildi. Baki, Kemal Danabaş ile birlikte çalışacak ve sportif direktör de Emre Belözoğlu olacak. İşte detaylar...

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirdi. TRT Spor'un haberine göre, daha önce 'un idare ettiği futbol şube sorumluluğu bundan böyle Selahattin Baki'ye emanet. Selahattin Baki'nin Kemal Danabaş ile birlikte çalışacağı belirtildi. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi ise Emre Belözoğlu'nda olacak.

Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

SELAHATTİN BAKİ KİMDİR?

Selahattin Baki 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Selahattin Baki, Mt.Ida College'da İşletme Eğitimi'ni tamamladı. 2002-2005 yıllarında Antoine Makzume'de Deniz Taşımacılığı yapan Selahattin Baki, 2007'den bu yana Private Office of HRH Prince'de, Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects'de Pazarlama Departmanı'nda görev alan Baki, 2013 yılına kadar da Premier Kağıt Dönüşüm Genel Müdürlüğü yaptı.

2013 - 2017 yıllarında Sheffield United Football Club'da Yönetim Kurulu üyeliği yapan Baki, 2017 - 2018 yılları arasında ise aynı kulübün Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

F.Bahçe transferde hız kesmiyor! 2 yıllık sözleşme haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Jailson F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi Jailson F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Başkan resmen açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık"
F.Bahçe'de imzalar peş peşe! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe'de imzalar peş peşe! 2 yıllık sözleşme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör