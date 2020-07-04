04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım bekliyor

Hasan Ali bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Sözleşmesi sona erecek olan , 'nin kararını bekliyor. ve 'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek.

Sözleşmesi sona erecek olan , 'nin kararını bekliyor. ve 'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek. Emre Belözoğlu ile ön görüşme yapan , sezon biter bitmez kararlarını açıklayacaklarını dile getirdi.

Sözleşmesini feshedip gitmişti! haberin devamı

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