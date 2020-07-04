Hasan Ali Kaldırım bekliyor

Sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek.

Sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek. Emre Belözoğlu ile ön görüşme yapan Mirsad Türkcan, sezon biter bitmez kararlarını açıklayacaklarını dile getirdi.

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