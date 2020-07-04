04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Muriqi'ye çifte teklif

Muriqi'ye çifte teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Bu sezon forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi için ve 'den kulüplerin Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Vedat'ın transferi ile ilgili ve 'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda isim açıklayamıyorum" dedi. , "Ben Vedat'ın kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim. Ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyebiliriz" demişti. O rakamın en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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