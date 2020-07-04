Muriqi'ye çifte teklif

Bu sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi için İtalya ve İngiltere'den kulüplerin Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda isim açıklayamıyorum" dedi. Ali Koç, "Ben Vedat'ın kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim. Ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyebiliriz" demişti. O rakamın en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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