Damien Comolli Fenerbahçe'den Frey'i istedi!
Fenerbahçe, sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'i yeni sezonda kadrosunda tutmak istemiyor. Bu kapsamda sarı-lacivetlilere Damien Comolli'den müjde geldi. Fransız futbol adamı, İsviçreli futbolcuya talip oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin, oyuncuyu kendi takımına götüreceği iddia edildi.
Fransız basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Comolli, Toulouse'a bir forvet arıyor ve kendi listesini belirledi bile. Bu bağlamda listenin 1 numaralı ismi Michael Frey oldu.
SEZON BİTECEK VE TEKLİF...
Öte yandan Damien Comolli, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye Frey için teklifini iletecek.
Michael Frey bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretti.
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