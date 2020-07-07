07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Damien Comolli Fenerbahçe'den Frey'i istedi!

Comolli müjdesi! F.Bahçe'den o ismi istedi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

, sezon başında Nürnberg'e kiraladığı 'i yeni sezonda kadrosunda tutmak istemiyor. Bu kapsamda sarı-lacivetlilere 'den müjde geldi. Fransız futbol adamı, İsviçreli futbolcuya talip oldu.

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı 'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü 'nin, oyuncuyu kendi takımına götüreceği iddia edildi.

Fransız basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Comolli, Toulouse'a bir forvet arıyor ve kendi listesini belirledi bile. Bu bağlamda listenin 1 numaralı ismi Michael Frey oldu.

Fenerbahçe'nin transferde hedefi ezeli rakibin yıldızı! Caner ve Gökhan değil...

SEZON BİTECEK VE TEKLİF...

Öte yandan Damien Comolli, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye Frey için teklifini iletecek.

Michael Frey bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretti.

Çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin hedefi ezeli rakibin yıldızı! Caner ve Gökhan değil... F.Bahçe'nin hedefi ezeli rakibin yıldızı! Caner ve Gökhan değil...
Formayı ona devredecek! İşte yeni 5 numara Formayı ona devredecek! İşte yeni 5 numara
Bulut ve Belözoğlu'nun ilginç anısı ortaya çıktı! Meğer 6 ay... Bulut ve Belözoğlu'nun ilginç anısı ortaya çıktı! Meğer 6 ay...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör