02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kenan Karaman sadece 1 milyon Euro!

Kenan sadece 1 milyon Euro!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Alman basını, 'nin de listesinde yer alan 'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı.

Haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin de talip olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Kenan'ın gerek milli takım, gerekse 'taki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesinin imkansız gibi gözüktüğü belirtilirken, kariyerinin bu döneminde 'ye gitmeyi istemeyeceği ileri sürüldü.

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