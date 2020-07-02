Kenan Karaman sadece 1 milyon Euro!

Süper Lig'de bitime 5 maç kala gelecek sezon için çalışmalar başlarken, hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulurken, Beşiktaş'ın da Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...