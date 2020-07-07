07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede

Çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Trezeguet ve geçtiğimiz günlerde Al Duhail'den ayrıldığını açıklayan Mario Mandzukic'i transfer etmek için harekete geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı. Başkan iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor. Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.

OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor. Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.

(Fotomaç)

Yıldız oyuncudan flaş açıklama! haberin devamı

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