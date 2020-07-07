Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Trezeguet ve geçtiğimiz günlerde Al Duhail'den ayrıldığını açıklayan Mario Mandzukic'i transfer etmek için harekete geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı. Başkan Ali Koç iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor. Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.
OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor. Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı