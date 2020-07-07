07 Temmuz 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin transferde hedefi ezeli rakibin yıldızı! Caner ve Gökhan değil...

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, önceliği yerli isimlere vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok isimle masaya oturan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinden sürpriz bir ismi gündemine aldı ve ilk teklifini iletti bile! İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 07.07.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 12:09
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Fenerbahçe'ye ezeli rakipten transfer hamlesi! Caner ve Gökhan değil...

Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından Süper Lig'de 4 maça çıkmış ve sarı-lacivertliler 9 puan toplayıp Avrupa yolunda önemli adımlar atmıştı.

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Fenerbahçe'ye ezeli rakipten transfer hamlesi! Caner ve Gökhan değil...

İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından yeni teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hemen önce hoca krizini geçici olarak çözmüştü.

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Fenerbahçe'ye ezeli rakipten transfer hamlesi! Caner ve Gökhan değil...

Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.

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Fenerbahçe'ye ezeli rakipten transfer hamlesi! Caner ve Gökhan değil...

Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.

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Fenerbahçe'ye ezeli rakipten transfer hamlesi! Caner ve Gökhan değil...

Geçtiğimiz aylarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da teknik ekibe dahil eden ve Tahir Karapınar'ın gelmesiyle antrenör Serdar Dayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde de somut adımlar atmaya başladı.

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