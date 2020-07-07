Fenerbahçe'nin transferde hedefi ezeli rakibin yıldızı! Caner ve Gökhan değil...

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, önceliği yerli isimlere vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok isimle masaya oturan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinden sürpriz bir ismi gündemine aldı ve ilk teklifini iletti bile! İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 07.07.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 12:09 ABONE OL