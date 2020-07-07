07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ankara'da su molası! Fenerbahçe maçında ilginç anlar...

Ankara'da su molası! F.Bahçe maçında ilginç anlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 4. dakikasında ilginç anlar yaşandı, maç oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde 'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynana karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı. Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.



Görüntüler beinsport'tan alınmıştır

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