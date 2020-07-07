Ankara'da su molası! Fenerbahçe maçında ilginç anlar...

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 4. dakikasında ilginç anlar yaşandı, maç oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynana karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı. Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.





Görüntüler beinsport'tan alınmıştır

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