Fenerbahçe seri peşinde

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 5 maçı da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Haftaya 46 puanla 6. sırada giren sarı-lacivertli ekipte hedef sezonu ilk 4'te bitirmek ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarılacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç 2-2 bitmişti. Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve Göztepe'nin tekrarlanan penaltısı büyük tartışmalara neden olmuştu.

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