04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seri peşinde

Fenerbahçe seri peşinde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 5 maçı da kazanarak 'ne gitmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak - mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Haftaya 46 puanla 6. sırada giren sarı-lacivertli ekipte hedef sezonu ilk 4'te bitirmek ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak.

Geçtiğimiz hafta 'u 'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarılacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse biletini almak istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında 'de oynanan maç 2-2 bitmişti. Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve Göztepe'nin tekrarlanan penaltısı büyük tartışmalara neden olmuştu.

F.Bahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i haberin devamı

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