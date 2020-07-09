Fenerbahçe Beko Johnny Hamilton ile anlaştı!

Fenerbahçe'de imzalar art arda atılıyor... Sarı-lacivertli takım Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen pivot Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic dönemi sonrası Igor Kokoskov yönetiminde de EuroLeague'de iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza attı.

BeIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertliler Darüşşafaka Tekfen'den pivot Johnny Hamilton transferini bitirdi.

Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ve Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile anlaşmaya varmıştı.

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