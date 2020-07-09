09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Johnny Hamilton ile anlaştı!

F.Bahçe'de imzalar art arda!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'de imzalar art arda atılıyor... Sarı-lacivertli takım 'de forma giyen pivot ile anlaşmaya vardı.

Beko, Zeljko Obradovic dönemi sonrası Igor Kokoskov yönetiminde de EuroLeague'de iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza attı.

BeIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertliler 'den pivot transferini bitirdi.

Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ve Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile anlaşmaya varmıştı.

F.Bahçe transferde hız kesmiyor! 2 yıllık sözleşme haberin devamı

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