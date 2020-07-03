03 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, İzmir ekibini yenerek üst sıraları zorlamak istiyor. Kanarya'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 18:31
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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.

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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de 3 eksik birden! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

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