08 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık imza
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Beko, resmi internet sitesinden Sassari forması giyen Kanadalı basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son üç sezonda İtalya'nın takımında forma giyen Kanadalı forvet (1.98, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

17 Kasım 1993'de 'nın Whitby kentinde dünyaya gelen Pierre, 'nde Dayton Üniversitesi'nin basketbol programı olan Dayton Flyers'da forma giydi. 2012-2016 yıllarını bu takımla geçiren Pierre, skorer kimliğinin yanı sıra özellikle ribauntlarda çok etkili bir performans ortaya koydu ve Kolej Ligi'nin en değerli forvetlerinden biri olarak anılmaya başladı.

Kolej kariyerinin ardından 2016 yazında Indiana Pacers ile Orlando NBA 'nda boy gösteren Pierre, profesyonelliğe ilk adımı 'nın Braunschweig takımında attı. İlk yılında oldukça başarılı bir performans gösteren Kanadalı forvet, 32 maçta 14.9 sayı, 7.9 ribaund, 2.8 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri tutturdu. Pierre'nin ribaund ortalaması, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen onu Almanya'nın en iyi ribaund alan ismi yaptı.

Almanya'daki başarılı performansı, Dyshawn Pierre için 'nin kapılarını açtı. 2017-18 sezonunda Dinamo Sassari'ye transfer olan Pierre, bu takımla İtalya Ligi, Fiba Şampiyonlar Ligi ve tecrübeleri yaşadı. Kanadalı forvet, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta yakaladığı 12.6 sayı, 5.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

2018 yazında ile NBA Yaz Ligi'nde mücadele eden Pierre, 2018-19 sezonunu yine Dinamo Sassari'yle geçirdi. İtalyan temsilcisiyle Fiba Europe Cup'ın yanı sıra İtalya Ligi'nde de iyi bir performans ortaya koyan Dyshawn Pierre, Sassari ile İtalya Ligi finalinde boy gösterdi. Pierre, İtalya Ligi'nde sezonu 10.2 sayı, 5.1 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla bitirdi. Pierre, Sassari formasıyla Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.

Dyshawn Pierre, Sassari'deki üçüncü sezonunda ise kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi'nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı (%56.0 iki sayı, %45.0 üç sayı, %76.1 serbest atış), 7.0 ribaund, 2.8 asist istatistikleri yakaladı. Başarılı oyuncumuz, Fiba Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta 12.6 sayı (%50.0 iki sayı, %32.9 üç sayı, %72.1 serbest atış), 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu.

Başarılı sporcumuz, aynı zamanda Kanada formasını da giyiyor.

Dyshawn Pierre her iki forvet pozisyonunda da forma giyebiliyor. Güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle ön plana çıkan Pierre, ribauntlara yaptığı katkıyla fark yaratırken, aynı zamanda çember altını da etkili bir şekilde kullanıyor. Pierre'nin en önemli özelliklerinden biri de güçlü fiziğinin yanında iyi de bir atıcı olarak skor opsiyonlarında çeşitlilik sunabilmesi.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Dyshawn Pierre'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü


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