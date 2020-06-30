Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! İlk kez...
Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlardan sonra yarışa havlu atmış, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenmiş ve hedefsiz kalmıştı. Bu kapsamda Fenerbahçe, tarihi tersten yazmaya hazırlanıyor.
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kalan 5 maçta üst sıralara tırmanamazsa profesyonel lig tarihinde kendi adına bir ilke imza atacak.
Sarı-lacivertliler, sezonu 6 veya daha aşağı bir sırada bitirirse, 1959'dan bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak. Kanarya'nın, 2018-19 sezonu öncesi ilk 5 dışında kaldığı ilk sezon 2002-03... Sarı-lacivertliler bu yılı 6. olarak tamamlarken, sonrasında Daum ile şampiyon olmuştu.
SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ...
Kulüp tarihinin ligdeki en kötü sıralaması, 1980-81 sezonundaki 10'unculuk. 1987-88 sezonunda ise Fenerbahçe ligi 8. sırada bitirmişti.
Bu sezon 61.'si oynanan Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) Kanarya'nın ilk 5 dışında kaldığı başka bir sezon bulunmuyor.
Sarı- lacivertliler, şu an bulunduğu 6. sıra veya daha aşağısında kalırsa, kulüp profesyonel lig tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında olacak ve takım tarihe geçecek. (Sabah)
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