Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Fenerbahçe'nin basketbol şubesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl sözleşme uzatan sarı-lacivertlilerde, oyuncular da bir bir takımdan ayrılma kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...