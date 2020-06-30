30 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Fenerbahçe'nin basketbol şubesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl sözleşme uzatan sarı-lacivertlilerde, oyuncular da bir bir takımdan ayrılma kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:16
ABONE OL
  • 1
  • 10
Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Ancak Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.

  • 3
  • 10
Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.

  • 4
  • 10
Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Bunların başında da İtalyan yıldız Gigi Datome geliyor.


  • 5
  • 10
Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de 4 ayrılık

DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO

Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan Gigi Datome'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör