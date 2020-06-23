Kruse’den sonra Zajc da FIFA’da

Alman yıldız Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kruse'nin ardından Sloven orta saha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.

Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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