23 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Kruse’den sonra Zajc da FIFA’da

F.Bahçe'ye kötü haber! Kruse'den sonra o da FIFA'ya gitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Alman yıldız , geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle  ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kruse'nin ardından Sloven orta saha Zajc'ın da 'ya başvurduğu ortaya çıktı.

'de şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.

Alacakları ödenmediği için 'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek 'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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