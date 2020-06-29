29 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya iki İspanyol kulübü talip!

F.Bahçe'den ayrıldı İspanya'ya gidiyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Mauricio Isla'nın talipleri her geçen gün artıyor. 'ın ilgisi olduğu bilinen oyuncuya şimdi de Valencia ve talip oldu.

Bir süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklama ile 'tan teklif aldığını duyurmuştu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Isla'nın iki İspanyol temsilcisi Valencia ve 'ten resmi teklif aldığını açıklandı.

32 yaşındaki oyuncunun menajerine iletilen bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak Isla'nın Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.

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