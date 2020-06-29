29 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya iki İspanyol kulübü talip!
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Mauricio Isla'nın talipleri her geçen gün artıyor. Boca Juniors'ın ilgisi olduğu bilinen oyuncuya şimdi de Valencia ve Real Betis talip oldu.
Bir süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklama ile Boca Juniors'tan teklif aldığını duyurmuştu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Isla'nın iki İspanyol temsilcisi Valencia ve Real Betis'ten resmi teklif aldığını açıklandı.
32 yaşındaki oyuncunun menajerine iletilen bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak Isla'nın Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.
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