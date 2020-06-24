24 Haziran 2020, Çarşamba
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30 yaşındaki Sambacı'nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibini alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun serbest kalması halinde Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği kaydedildi. Yönetici Selahattin Baki'nin bu oyuncunun transferinde etkin rol oynayacağı da ifade edildi.
Fenerbahçe'ye Giuliano müjdesi
Bir sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den 2018-2019 öncesi Al Nassr'a transfer olan Giuliano'da flaş gelişme... Sarı-lacivertlilerin 10.5 milyon euro bedelle sattığı Brezilyalı'nın döneceği iddia edildi.
30 yaşındaki Sambacı'nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibini alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun serbest kalması halinde Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği kaydedildi. Yönetici Selahattin Baki'nin bu oyuncunun transferinde etkin rol oynayacağı da ifade edildi.
Giuliano, 2017-18'de formasını giydiği Fenerbahçe ile 21 gole direkt katkı sağladı. Sambacı, 34 resmi maçta 15 kez rakip fileleri havalandırmış, 6 da asist yapmıştı.
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