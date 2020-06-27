27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mehmet Ekici...

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan 'de sakatlanarak oyunu terk etmişti. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta arka adalesinden sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mehmet Ekici'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde: Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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