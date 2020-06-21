Rui Vitoria imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son 2 yıldır yaptığı transferlerde yüzü gülmüyor. Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe başkan olduğu günden bu yana yaptığı transferlere 41.5 milyon Euro (yaklaşık 318 milyon TL) ödeyen Fenerbahçe, bu oyunculardan sadece Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'dan faydalanabildi. İşte Sarı Kanarya'daki transferler ve o rapor...