Rui Vitoria imzayı atıyor! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de teknik direktörde son dakika... Kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve Süper Lig'in kalanında Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren sarı-lacivertliler , gelecek sezon için Rui Vitoria'yı düşündüğü kaydedilmişti. Portekizli teknik adamda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı Rui Vitoria, kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Öte yandan Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir teklif gelmediği takdirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI
Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı.
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