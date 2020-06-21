21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Rui Vitoria imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Flaş gelişme! Teknik direktör imzayı atıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'de teknik direktörde son dakika... Kötü gidişat sonrası 'la yollarını ayıran ve 'in kalanında 'ı takımın başına getiren sarı-lacivertliler , gelecek sezon için 'yı düşündüğü kaydedilmişti. Portekizli teknik adamda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı , kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Öte yandan Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir teklif gelmediği takdirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI

Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı.

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