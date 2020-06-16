Fenerbahçe'nin imha planı hazır

Son sezonlarda hedeflerinin uzağında kalmasına rağmen büyük maçlardaki futboluyla adından söz ettiren Fenerbahçe, bugün de derbi klasiklerine yenisini eklemeye çalışacak.

Son sezonlarda hedeflerinin uzağında kalmasına rağmen büyük maçlardaki futboluyla adından söz ettiren Fenerbahçe, bugün de derbi klasiklerine yenisini eklemeye çalışacak. Ülker Stadı'nda corona virüsü kapsamları nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta rakibine ilk dakikalarda baskı kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda gol bulmanın hesaplarını yapıyor.

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