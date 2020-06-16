16 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin imha planı hazır

İmha planı hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Son sezonlarda hedeflerinin uzağında kalmasına rağmen büyük maçlardaki futboluyla adından söz ettiren , bugün de derbi klasiklerine yenisini eklemeye çalışacak.

Son sezonlarda hedeflerinin uzağında kalmasına rağmen büyük maçlardaki futboluyla adından söz ettiren , bugün de derbi klasiklerine yenisini eklemeye çalışacak. Ülker Stadı'nda corona virüsü kapsamları nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta rakibine ilk dakikalarda baskı kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda gol bulmanın hesaplarını yapıyor.

Ekici için sert sözler! haberin devamı

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