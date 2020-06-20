Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Bu sezon zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılan Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yerine takviye yapmak isterken, bu kapsamda Barcelona'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...