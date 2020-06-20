20 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Bu sezon zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılan Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yerine takviye yapmak isterken, bu kapsamda Barcelona'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:46
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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasındaki en önemli konulardan birisi de sağ bek takviyesi.

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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Bu bölgeye nokta transfer yapmak isteyen yönetimin hedefindeki isim ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre listenin ilk sırasında Moussa Wague yer alıyor.

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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Barcelona'nın 2018'de Belçika ekibi Eupen'den 5 milyon Euro'ya aldığı Senegalli yıldız ocak ayında Nice'e kiralandı. Fransız kulübünün 21 yaşındaki Wague'yi satın alma opsiyonu var.

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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Eğer Nice opsiyonu kullanmazsa Fenerbahçe hemen devreye girecek. Başkan Ali Koç, Barcelona kulübü ile ilişkilerini kullanarak Wague'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yapacak.

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Fenerbahçe'den transfer atağı! Barcelona'dan kiralık geliyor

Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.

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