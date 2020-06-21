21 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

Fenerbahçe'de son 2 yıldır yaptığı transferlerde yüzü gülmüyor. Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe başkan olduğu günden bu yana yaptığı transferlere 41.5 milyon Euro (yaklaşık 318 milyon TL) ödeyen Fenerbahçe, bu oyunculardan sadece Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'dan faydalanabildi. İşte Sarı Kanarya'daki transferler ve o rapor...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 11:21
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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

Max Kruse'nin sözleşmesini feshederek ayrıldığı Fenerbahçe'de son dönemde yapılan transferlerin büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı.

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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

Sabah'ta yer alan habere göre Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, takıma katılan 29 ismin 11'i ile yollar ayrılırken, 1 isim ise kadro dışında kaldı.

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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

Bu transferlere 41.5 milyon Euro (yaklaşık 318 milyon TL) harcayan sarı-lacivertlilerde, yenilerin sahada süre alma ortalaması yüzde 39.7 oldu. Bu değere göre yeni transfer edilen futbolcular, her 90 dakikanın sadece 35 dakikasında süre alabildi.

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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

SADECE İKİ İSİM HAKKINI VERDİ

Sarı-lacivertli ekipte en verimli isimler ise genç kaleci Altay Bayındır ile Luis Gustavo oldu.

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Fenerbahçe'de 318 milyonluk fiyasko!

Altay transfer olduğu süre boyunca takımının sahaya çıktığı 3240 dakikanın 2610 dakikasında yani yüzde 80.6'sında süre alabilirken, Gustavo da 2970 dakikanın 2385'inde, yüzde 80.3'ünde görev yaptı.

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