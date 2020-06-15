15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Alex de Souza'dan Muslera'ya paylaşımı! "Kardeşim..."

Alex'ten Muslera paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi 'yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım:

Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları! haberin devamı

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