20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Morozyuk Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! "Hazırım"

F.Bahçe'ye mesaj gönderdi! Hazırım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sağ bek mevkisine takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda 'da forma giyen ile ilgilendiği ve hatta prensip anlaşıldığı iddia edilmişti. Ukraynalı futbolcu röportajında Sarı Kanarya'ya "hazırım" mesajı gönderdi. İşte detaylar...

'de son dakika transfer haberi... Sezon sonunda maliyeti düşük ve kaliteli bir sağ bek almak isteyen Kanarya için kısa süre önce iddiaları ortaya atılmıştı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Morozyuk Fenerbahçe'nin teklifine dair net bir konuşma yapmazken, sarı lacivertlilere hazır olduğunu ifade etti.

Morozyuk, yaptığı konuşmada, "Şimdilik bunların sadece söylenti olduğunu söyleyebilirim. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şey hakkında yorum yapmak istemiyorum, doğru olmaz." dedi.

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"İSTİYORUM VE HAZIRIM"

Morozyuk, konuşmasının devamında, "Belirli hedeflerim var. İstiyorum ve hazırım ama dediğim gibi herşeyi zaman gösterecek. Şimdi bir şey hakkında konuşmamın anlamı yok. Şimdiye kadar olanların hepsi bu." dedi.

Morozyuk, bu sezon formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.

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