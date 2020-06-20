20 Haziran 2020, Cumartesi

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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe mevcut şartlarda Avrupa liglerine katılma açısından en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'a Kadıköy'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Serdar Aziz'in bu maçta sakatlanması nedeniyle stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. Peki, teknik direktör Tahir Karapınar Kasımpaşa maçına hangi 11'le çıkacak? Stoperde kimi oynatacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 14:31
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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı başarısızlığın yaralarını ligde sarmak ve sezon sonu ilk dört içerisinde yer almak istiyor. Bütün hesaplarını buna göre yapan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından galip gelmek için bütün hazırlıklarını tamamladı.

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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Ligin 27'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ligde galibiyet serisi yakalamak için büyük gayret gösterecek.

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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

EMRE YOK, SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Kasımpaşa maçına takımın itici gücü Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Kupada oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.

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Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in ise durumu hala netlik kazanmadı. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.

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