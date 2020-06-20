Stoper tercihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe mevcut şartlarda Avrupa liglerine katılma açısından en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'a Kadıköy'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Serdar Aziz'in bu maçta sakatlanması nedeniyle stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. Peki, teknik direktör Tahir Karapınar Kasımpaşa maçına hangi 11'le çıkacak? Stoperde kimi oynatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 14:31 ABONE OL