20 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

Fenerbahçe'den maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldız Max Kruse, sürpriz bir şekilde sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe yönetimi, konuyu yargıya taşıyacağını aktarırken, 32 yaşındaki yıldıza da ne yaptıysa beğendiremediğiortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:33
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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

Yarattığı krizlere rağmen kendisine tolerans gösterilen Max Kruse'ye Fenerbahçe cephesinden tepki büyük.

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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

AYRILIĞIN YANKILARI SÜRÜYOR
Bu sezon birçok sorunla boğuşan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesi tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor.

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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

'Alman' denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse'de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına "Yönetimimiz Kruse'den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakârlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik" diye tepki gösterdiler.

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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

"65 MİLYON TL DEĞERİNDE EV!"
Hürriyet'in haberine göre, kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul'un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center'da yaşayan Max Kruse'nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizildi.

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Fenerbahçe'de Max Kruse 65 milyonluk evi beğenmedi!

31 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden şu değerlendirme yapıldı: "Biz daha ne yapalım. Burada iş dönüp dolaşıp oyuncunun niyetine, isteğine kalıyor."

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