15 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi!

Ve Obradovic İstanbul'a geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek Sırp antrenör , 'a geldi. Deneyimli koçun sarı-lacivertlilerdeki geleceği yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

26 Mart'ta pandemi nedeniyle 'dan ayrılan Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

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