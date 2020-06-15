Son dakika: Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Sırp antrenör Zeljko Obradovic, İstanbul'a geldi. Deneyimli koçun sarı-lacivertlilerdeki geleceği yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

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