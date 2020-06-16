Fenerbahçe transferde sağ bekini buldu! Mauricio Isla'nın yerine...
Kadrosuna İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katan Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek Mauricio Isla ile anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. Sağ bek arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Sarı lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürürken, bunlardan biri de sağ bek pozisyonnu için oldu.
Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını resmi hesaplarından açıklayan Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
"FENERBAHÇE MOROZYUK İÇİN GÖRÜŞTÜ"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Ukrayna'dan geldi… sarı-lacivertlilerin Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Morozyuk'u almak için kulübüyle temas kurduğu iddia edildi."
Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.
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