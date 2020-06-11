Fenerbahçe'ye 2 İspanyol rakip
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı 10 numara için Real Betis ve Getafe’nin de teklif hazırlığı yaptığı ifade edildi.
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Max Kruse ile yollarını ayırması gündeme gelen Fenerbahçe'de 10 numara arayışı sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in listesinin ilk sırasında, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Eduardo yer alıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıkıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında. Daha önce 30 yaşındaki Sambacı'nın menajeri Andre Luiz Costa ile temasa geçen Fenerbahçe'nin yaşanan son gelişme üzerine girişimlere hız vermesi bekleniyor. Ancak yönetim bir yandan da Max Kruse'nin durumunu netleştirmeye çalışıyor.
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