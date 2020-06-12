12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'den maç günü paylaşımı!

Vedat Muriqi'den maç günü paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Son dakika haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen bu akşam yeniden başlıyor. Fenerbahçe sahasında HES Kablo 'u ağırlıyor. Maç öncesi 'den paylaşım geldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyada spor organizasyonlarının ertelenmesine veya iptal edilmesine sebep oldu. Uzun bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. bu akşam sahasında 'u ağırlayacak. Futbolu özleyen futbolculardan taraftarlara mesaj dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. akşam oyananacak HES Kablo Kayserispor maçı öncesi paylaşım yaptı.

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