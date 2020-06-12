Vedat Muriqi'den maç günü paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Fenerbahçe sahasında HES Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Maç öncesi Vedat Muriqi'den paylaşım geldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyada spor organizasyonlarının ertelenmesine veya iptal edilmesine sebep oldu. Uzun bir aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Futbolu özleyen futbolculardan taraftarlara mesaj dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Vedat Muriqi akşam oyananacak HES Kablo Kayserispor maçı öncesi paylaşım yaptı.

İŞTE VEDAT MURIQI'NİN PAYLAŞIMI

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