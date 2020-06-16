16 Haziran 2020, Salı

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Rui Vitoria'da flaş gelişme! "Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor"

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ligde kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu süreçten sonra teknik kadrosuna Mehmet Aurelio'yu ve altyapı sorumluluğuna da Tahir Karapınar'ı getirmişti. Ligdeki son 8 maç için de Karapınar'ı görevlendiren Sarı Kanarya, bu süreçte gelecek sezon takımı emanet etmek istediği çalıştırıcılarla görüşmeleri sürdürüyordu. Bu kapsamda Rui Vitoria ismi gündeme gelmiş, son zamanlarda adı sıklıkla anılır olmuştu. Portekizli hocanın yakın çevresi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:59
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Rui Vitoria'da flaş gelişme! Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor

Fenerbahçe, sezona Ersun Yanal ile başlamış ancak istenilen sportif başarının gelmemesinin ardından tecrübeli teknik adam gönderilmişti.

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Rui Vitoria'da flaş gelişme! Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor

Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bir müddet Zeki Murat Göle ile çalışan Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada A sınıf hocalarla görüşmelerine başlamıştı.

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Rui Vitoria'da flaş gelişme! Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor

Çeşitli isimlerle görüşmesine karşın resmi bir sonuç alamayan Fenerbahçe, ligin ve kupanın kalan haftaları için Tahir Karapınar ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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Rui Vitoria'da flaş gelişme! Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında çıkan sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

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Rui Vitoria'da flaş gelişme! Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçe, sezon sonu için yeni teknik direktör adaylarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirirken, en ciddi adayın Portekizli tecrübe abidesi Rui Vitoria olduğu belirtiliyor.

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