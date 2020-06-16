16 Haziran 2020, Salı
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Rui Vitoria'da flaş gelişme! "Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor"
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ligde kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu süreçten sonra teknik kadrosuna Mehmet Aurelio'yu ve altyapı sorumluluğuna da Tahir Karapınar'ı getirmişti. Ligdeki son 8 maç için de Karapınar'ı görevlendiren Sarı Kanarya, bu süreçte gelecek sezon takımı emanet etmek istediği çalıştırıcılarla görüşmeleri sürdürüyordu. Bu kapsamda Rui Vitoria ismi gündeme gelmiş, son zamanlarda adı sıklıkla anılır olmuştu. Portekizli hocanın yakın çevresi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
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