Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon için kadrosunu planlamaya devam ediyor. Max Kruse ile yollarını ayırması beklenen Sarı Kanarya, Alman yıldızın yerine gelecek ismi buldu ve anlaşmada son aşamaya geldi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 16:14 ABONE OL