15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon için kadrosunu planlamaya devam ediyor. Max Kruse ile yollarını ayırması beklenen Sarı Kanarya, Alman yıldızın yerine gelecek ismi buldu ve anlaşmada son aşamaya geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 16:14
ABONE OL
  • 1
  • 21
Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Fenerbahçe, transferde vites yükseltti... Gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalarına başlayan Kanarya'da yılın bombası patlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Sezon başında kadroda dahil edilen Max Kruse'den Fenerbahçe camiası çok şey beklemişti...

  • 3
  • 21
Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Alman yıldız, goller ve asistler üretse de takımın aldığı mağlubiyetler zirveden koparmış ve bu sonuçlar camiada eleştirilere neden olmuştu.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Sezonun sona ermesiyle beraber Kruse'nin takımdan ayrılması beklenirken Fenerbahçe, vakit kaybetmeden yeni isimlere yönelmeyi tercih etti.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe 10'u buldu! Transferde Max Kruse'nin yerine...

Bu bağlamda rotasını Arabistan'a çeviren Kanarya, daha önce Porto'da da forma giyen Al Hilal'in yıldızı Carlos Eduardo'ya talip oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör