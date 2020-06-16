16 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Avrupa aşkına!

Fenerbahçe Avrupa aşkına!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Fenerbahçe, Türkiye'nin kupası Ziraat 'nda mutlu sonu hedefliyor. Yarı final ilk maçında 2-1 mağlup olduğu 'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ülker Stadı'nda 20.45'te başlayacak bu dev karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanıyor.

İlk olarak adını finale yazdırmayı hedefleyen Kanarya, kupayı da kazanıp, Avrupa'yı garantilemeyi planlıyor. F.Bahçe 1-0 ile 2 ve üstündeki farklı galibiyetlerde tur atlayan taraf olacak. Trabzon ise 2-1'in üstündeki tek farklı yenilgilerde, beraberlik ve galibiyette finale kalacak. Maçın 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise finale çıkacak takım uzatmada belirlenecek.

Fenerbahçe'de bu sezon kupada 5 rakibe karşı oynadığı 9 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda ise 3 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

HASAN ALİ DÖNÜYOR
Bu sezon sakatlıklardan dolayı 12 maçta oynayan , bugün sahadaki yerini alacak. Cezası nedeniyle geçtiğimiz cuma günü ile oynanan lig maçında da forma giyemeyen 30 yaşındaki bol bek, 'a karşı sahada olacak.

KİLİT ADAM GUSTAVO
Trabzonspor'a karşı F.Bahçe'nin önemli silahlarından biri tartışmasız Gustavo olacak. Emre ile birlikte orta alanda görev yapacak Brezilyalı, Sosa'ya karşı oynayacak. Sambacı, oyunun iki yönünü kullanmasıyla da takımına katkı sağlıyor.

Fenerbahçe'nin imha planı hazır

KADRODA 2 EKSİK
Trabzon ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan F.Bahçe'de iki eksik var... Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ile uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse, bugün sahadaki yerini alamayacak.

ARTIK GERİ SAYIM BAŞLADI
Kupanın rövanşında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Tahir Karıpınar yönetiminde dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kanarya, basına kapalı yapılan idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de gözler Muriqi'de

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