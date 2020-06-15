15 Haziran 2020, Pazartesi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 87 gün sonra tekrar başlamasını ardından Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 2 dakikada bulduğu 2 golle Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken 7 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in lideri Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına çıktı ve 3 puanı 3 golle aldı. İki dev ekip de Süper Lig'e galibiyetle başlarken 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçına çıktığı 11'e göre 3 değişiklik yapacak. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 12:49
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Son resmi kupasını 2014'te Manisa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçerek kazanan Fenerbahçe 6 yıldır süren hasretini bu sezon bitirmek istiyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Yarın ilk maçta 2-1 yenildiği Trabzonspor'u geçip adını Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına yazdırmak için kenetlenen sarı lacivertliler Avrupa bileti için de kritik olan bu maça büyük önem veriyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

2013-14 sezonundan beri şampiyon olamayan, Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-13 sezonunda kaldıran F.Bahçe en son resmi kupası olan Süper Kupa'yı 25 Ağustos 2014'te İsmail Kartal ile kazanmıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ
Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum."

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

"Şimdi bunu unutup salı günü oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum" dedi.

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