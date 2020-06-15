15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 87 gün sonra tekrar başlamasını ardından Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 2 dakikada bulduğu 2 golle Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken 7 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in lideri Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına çıktı ve 3 puanı 3 golle aldı. İki dev ekip de Süper Lig'e galibiyetle başlarken 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçına çıktığı 11'e göre 3 değişiklik yapacak. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33
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