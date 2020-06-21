Tahir Karapınar: Gol atmakta zorlanıyor ve strese giriyoruz
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karapınar, "Bizim takımımız gol atmakta zorlanıyor, strese giriyor ve ilk pozisyon gol oluyor." dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, kazanmayı çok istedikleri bir maç olduğunu ifade ederek, "Kasımpaşa oynamayı seven bir takım. Biz de iyi oynamaya çalışıyoruz. İlk devrede bütün planlarımızın tuttuğunu düşünüyorum. Birçok gol pozisyonumuz var. Son vuruşlardaki beceriksizliğimiz gol atmamızı önledi. İkinci yarı başladığında ataktayken yine bireysel hatadan topu kaptırdık ve bunu çalışmamıza rağmen golü yedik. Bizim takımımız gol atmakta zorlanıyor, strese giriyor ve ilk pozisyon gol oluyor. Sonra yine bastırıp elimizden geleni yaptık. Oyuncu değişiklikleri var. Mehmet'in kaçırdığı pozisyon ve attığımız gol var ama şanssızlıklar da var. Sakat oyuncuların eksiklikleri var ve rotasyon yapamıyoruz. Mağlup olduk. Kasımpaşa'yı kutluyorum" şeklinde konuştu.
"Altyapıdan oyuncuları değerlendirmek istiyoruz"
Altyapıdan forma giyen genç futbolcuları A takımda değerlendirmek istediklerini belirten Karapınar, "Bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi bir sonuç olsaydı Ömer Faruk'u almayı düşünüyorduk. Bir türlü rahat pozisyonu bulamıyoruz. İnşallah Ömer Faruk ve diğerleri süre bulacaktır" ifadelerini kullandı.
"Oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa başka bölgede denemek lazım"
Fenerbahçeli futbolcuların oyun içerisinde sürekli yer değiştirmesi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Tahir Karapınar, "Çok fazla değişiklik olmadı. Maçtan önce de Deniz ile Ferdi'yi verimli olmadığı zaman değiştirmeyi düşünüyorduk. Ferdi'nin ikinci yarı süratinden yararlanmak istedik. Garry pozisyon icabı sağ kanatta kaldı. Oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa öbür bölgede de denemek lazım. Kasımpaşa'nın sol taraftaki oyuncuları etkili geliyordu. Onları kapattığımızı düşünüyorum. Bireysel bir hatayla gol yedik" diye konuştu.
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