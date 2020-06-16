Fenerbahçe'de gözler Muriqi'de

Sakatlığının ardından Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında riske edilmeyen Vedat Muriqi, kupada Trabzonspor'a karşı sahada olacak. Teknik direktör Tahir Karapınar'ın ilk 11'de oynatacağı Kosovalı yıldız, Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak.

Bu sezon attığı gollerle ligde sarı-lacivertlilere kritik puanlar kazandıran dev forvet, "Trabzonspor karşısında bizi finale çıkaracak skoru bulacağız. İşimez kolay olmayacak ama turu geçen taraf biz olacağız" iddiasında bulundu.

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