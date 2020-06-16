16 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler Muriqi'de

F.Bahçe'de gözler Muriqi'de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Sakatlığının ardından 'de oynanan maçında riske edilmeyen Vedat Muriqi, kupada 'a karşı sahada olacak. 'ın ilk 11'de oynatacağı Kosovalı yıldız, 'nin en büyük kozu olacak.

Bu sezon attığı gollerle ligde sarı-lacivertlilere kritik puanlar kazandıran dev forvet, " karşısında bizi finale çıkaracak skoru bulacağız. İşimez kolay olmayacak ama turu geçen taraf biz olacağız" iddiasında bulundu.

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