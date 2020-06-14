Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sona eriyor!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in belirsizliği son buluyor. Sarı-lacivertliler deneyimli başantrenörle masaya oturacak.
Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği sorulardan bir tanesi de Zeljko Obradovic ile yola devam edilip edilmeyeceği yönünde.
Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Obradovic'in Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmeye dair önemli bir bilgi verdi.
PAZARTESİ İSTANBUL'DA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sırp koç, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a varacak.
Vakit kaybetmeden sarı lacivertli yönetimle görüşecek koçun kalıp kalmayacağı bu görüşmenin ardından belli olacak.
BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK
Öte yandan Fenerbahçe'nin Obra'ya yapacağı teklifte bütçenin düşürülmesinin esas alınacağı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı