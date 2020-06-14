14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sona eriyor!

Belirsizlik sona eriyor! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek Sırp antrenör 'in belirsizliği son buluyor. Sarı-lacivertliler deneyimli başantrenörle masaya oturacak.

'de taraftarların merakla beklediği sorulardan bir tanesi de ile yola devam edilip edilmeyeceği yönünde.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Obradovic'in Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmeye dair önemli bir bilgi verdi.

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PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sırp koç, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a varacak.

Vakit kaybetmeden sarı lacivertli yönetimle görüşecek koçun kalıp kalmayacağı bu görüşmenin ardından belli olacak.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Obra'ya yapacağı teklifte bütçenin düşürülmesinin esas alınacağı kaydedildi.

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