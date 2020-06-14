Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sona eriyor!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in belirsizliği son buluyor. Sarı-lacivertliler deneyimli başantrenörle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği sorulardan bir tanesi de Zeljko Obradovic ile yola devam edilip edilmeyeceği yönünde.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Obradovic'in Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmeye dair önemli bir bilgi verdi.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sırp koç, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a varacak.

Vakit kaybetmeden sarı lacivertli yönetimle görüşecek koçun kalıp kalmayacağı bu görüşmenin ardından belli olacak.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Obra'ya yapacağı teklifte bütçenin düşürülmesinin esas alınacağı kaydedildi.

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