14 Haziran 2020, Pazar

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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dikkatini çekmişti. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle de ilgi odağı olurken, yıldız oyuncuya anlaşılan imza ücreti yatırıldı ve yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:06
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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı...

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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp 4 yıllık ön protokol imzalattığı 25 yaşındaki orta sahanın hesabına, 15 Haziran tarihine kadar ödemesi gereken 500 bin Euro imza parasını yatırdı.

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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Böylece haftalardır yıldız oyuncunun peşinden koşan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali kalmadı. Galatasaray bir anlamda Vedat Muriqi'nin rövanşını Mert Hakan'la almış oldu.

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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SIRADA EMRE KILINÇ VAR
Bu sezonu Sivasspor'da tamamlayacak Mert Hakan'ın takımından ayrılacağını hocası Rıza Çalımbay da açıklamıştı.

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Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak olan tecrübeli orta saha için Galatasaray bonservis ücreti ödemeyecek.

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