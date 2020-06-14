Mert Hakan Yandaş'ın ücreti yatırıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dikkatini çekmişti. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle de ilgi odağı olurken, yıldız oyuncuya anlaşılan imza ücreti yatırıldı ve yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...