İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe açıklaması! "Heyecandan uyuyamıyorum"

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takıma transferi sonrası açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek heyecandan uyuyamadığı zamanlar olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Şimşek, Kocaeli yerel basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takıma gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Yüksek, tuttuğu takıma transfer olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde:

"SALGIN SÜRESİ PEK İYİ GEÇMEDİ"

"Salgın süreci biz futbolcular için pek de iyi geçmedi. Evde bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu bir gerçek ki sahaya çıkmadan olmuyor. Yeniden bir araya geldik ve kampa girdik. İnşallah eksiklerimizi en kısa sürede tamamlarız."

"FİKSTÜR AVANTAJIMIZI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"

"Geçen sezon son maçta ligde kaldık. Bu sezonun bitmesine 6 maç kaldı ve rahat değiliz. Ancak fikstür avantajımız var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Özellikle ilk iki maçımız çok çok önemli. Toparlamak gerekirse ipler bizim elimizde ve en büyük rakibimiz kendimiziz diyebilirim. Gölcükspor profesyonel lige ambargo koymuş, büyük bir camia. Bu kulüp profesyonel kalmalı."

"İNSANIN TUTTUĞU TAKIMA GİTMESİ AYRI BİR MUTLULUK"

"Değişik bir gruptayız. Üst sıralardaki takımlarla kafa kafaya mücadele ettik, alttaki takımlara puanlar verdik. Konsantrasyonumuzu kalan 6 maçımızda da en yukarıda tutmalıyız. Önümüzde 35-40 günlük bir zaman var. Bu zamanda sıkı çalışmak zorundayız. Tabii ki Fenerbahçe'ye transfer olmak gurur verici. İnsanın tuttuğu takıma gitmesi de ayrı bir mutluluk. İlla ki çok heyecanlanıyor, hatta o günleri yaşayacak olmanın heyecanı ile uyuyamadığım gecelerim oluyor. Ancak benim için öncelikli olarak düşünmem gereken konu Gölcükspor."

"FENERBAHÇE'DEYKEN BU ŞEHRİN İNSANI 'ORADA BİR KARDEŞİMİZ VAR' DİYECEK"

"Bu kulübü ligde tutmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Buradan mutlu ve gururlu bir şekilde ayrılıp kariyerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum. İsteklerimden birisi de Gölcükspor'un uzun vadede para kazanması. Gölcükspor'un hayatımdaki yeri her zaman çok ayrı olacak. Ben ekmek yediği yeri unutan birisi asla olmadım. Nereye gidersem gideyim mücadelemle eski kulüplerimi, hocalarımı ve arkadaşlarımı gururlandırmak istiyorum. İnanıyorum ki Fenerbahçe'deyken bu şehrin insanı, Gölcüksporlusu "Orada bir kardeşimiz var" diyecek."

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