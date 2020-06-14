14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde Menemenspor'dan Murat Elkatmış'ı istiyor!

Geleceğe yatırım devam ediyor! 19 yaşındaki isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

çalışmalarını yürüten , Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i ve Bucaspor'dan Barış Sungur' kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler genç isimlere yönelmeye devam ederken, bu kez Menemenspor'dan 'ı istediği öne sürüldü.

1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'un vitrine çıkardığı genç yıldız oyuncularına teklifleri gelmeye devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertli İzmir ekibinin vitrine çıkardığı 19 yaşındaki isterken, savunma hattında görev yapan Ali Keten'e de Kasımpaşa'nın ardından bir başka ekipleri Alanyaspor ve Gençlerbirliği de talip oldu.

İzmir ekibinin, sezon başında 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan renklerine kattığı 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi devam ederken yönetimin gelen teklifleri sezon sonu masaya yatıracağı öğrenildi.

Futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, takımda birçok genç oyuncunun bulunduğunu belirterek, "Yetenekli futbolcularımıza teklif gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Gençlerimize gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceğiz" dedi.

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