09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Nuri Şahin İstanbul biletini aldı

Nuri Şahin İstanbul biletini aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun transfer için görüştü Nuri Şahin'in, İstanbul'a geleceği tarih netleşti.

Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde Werder Bremen'de forma şansı bulmayan 31 yaşındaki orta sahanın, temmuz başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Küme düşme ihtimali bulunan Bremen ile yeni sözleşme imzalamama kararı alan Nuri, sarı-lacivertli formayla kariyerini noktalamak istiyor.

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