14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan eskiye mi dönüyor?

Eskiye mi dönüyor? Ozan Tufan...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

'de bir dönem oynadığı futbolla eleştirilen ve kendini bulması için Alanyaspor'a kiralanan , Akdeniz ekibinde adeta kendini bulmuştu. Sarı-lacivertlilerde yeni bir başlangıç yapan ve sözleşmesini uzatan 25 yaşındaki oyuncu, corona virüsü nedeniyle verilen arada aldığı kilolar sonrası "Eski günlerine geri mi dönüyor" sorusunu akıllara getirdi.

İnişli çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya'ya kiralık gönderilince kendine gelen , sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan'ın yedi kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15'e kadar çıktığı öğrenildi.

Milli oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.

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Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan, Alanyaspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizmişti.

Şu anda 'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Yalçın, o dönem konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." demişti.

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