Fenerbahçe'de son hedef Cyriel Dessers

Fenerbahçe’de sürpiz bir isim gündeme geldi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için önümüzdeki hafta Heracles’in kapısı çalınacak...

Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fener yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde Heracles forması giyen Cyriel Dessers oldu.



FENERBAHÇE TEKLİF İÇİN HAZIR



Kulübü yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre F.Bahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Cyriel Dessers'in Heracles ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan 25 yaşındaki oyuncunun fiyatının aşağına çekilebileceği belirtiliyor.



HOLLANDA LİGİ'Nİ SALLADI!



Bu sezon Hollanda Ligi'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran Nijerya asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı. 1.85'lik golcü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.

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