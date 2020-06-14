14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son hedef Cyriel Dessers

Yönetimden ilk hamle! F.Bahçe'ye gol makinesi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

’de sürpiz bir isim gündeme geldi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü için önümüzdeki hafta ’in kapısı çalınacak...

Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fener yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Santrfor arayışlarını sürdüren 'de listeye alınan son isim 'nde forması giyen oldu.

FENERBAHÇE TEKLİF İÇİN HAZIR

Kulübü yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre F.Bahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Cyriel Dessers'in Heracles ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan 25 yaşındaki oyuncunun fiyatının aşağına çekilebileceği belirtiliyor.

HOLLANDA LİGİ'Nİ SALLADI!

Bu sezon Hollanda Ligi'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı. 1.85'lik golcü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.

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