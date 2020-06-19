19 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

, 'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde sabah saatlerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından koordinasyon ve pas çalışması yaptı. 4 takım halinde çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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