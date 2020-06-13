13 Haziran 2020, Cumartesi

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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, ilk yarı gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu ederken, ikinci yarıda gösterdiği performansla taraftarlarını adeta hüsrana uğrattı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda gündemine Erol Bulut ve Nenad Bjelica'yı alan sarı-lacivertli takım, teknik ekibe de Mehmet Aurelio ve Tahir Karapınar'ı dahil etmişti. Fakat gündemde bu isimler varken Fenerbahçe'den sürpriz bir teknik direktör hamlesi geldi ve o isme teklif yapıldı ve yıllık ücretini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 13.06.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 12:52
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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilmişti.

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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, devre arasından sonra 180 derece dönerek taraftarını adeta hüsrana uğratmıştı.

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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Sarı Kanarya ligin ikinci yarısında çıktığı 7 karşılaşmadan galibiyet yüzü göremezken, zirve yarışından da uzaklaşmıştı.

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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Galatasaray'a Kadıköy'de 21 yıl sonra yenilmesiyle birlikte Fenerbahçe, adeta dibi görmüştü.

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Erol Bulut ve Nenad Bjelica değil! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve takımın başında 2 maç Zeki Murat Göle yer almıştı.

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