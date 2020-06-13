13 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Son dakika gelişmesi... yarı final rövanş maçında 16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi oldu.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem düdük çalacak.

16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmenin birinci maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe 2-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Göztepe 1-3 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

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