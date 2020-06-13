Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika gelişmesi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmenin birinci maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

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