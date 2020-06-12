Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı. Gelecek sezonun planlamalarına devam eden sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin gitme ihtimaline karşı golcü arayışlarına da başlamıştı. Bu kapsamda Sarı Kanarya'ya müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar...