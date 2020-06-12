12 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı. Gelecek sezonun planlamalarına devam eden sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin gitme ihtimaline karşı golcü arayışlarına da başlamıştı. Bu kapsamda Sarı Kanarya'ya müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:52
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Fenerbahçe lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yaptı. Sarı-lacivertli takım, bu sezonki istikrarsız performansın izlerini silmek için gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Fenerbahçe'de transferin gözde ismi olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi bir süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibindeydi.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Sarı-lacivertliler de yıldız ismin satılması ihtimaline karşılık golcü listesi hazırlamıştı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

O listede bulunan bir isimden, Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde; Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting'in 30 Haziran itibarıyla PSG'den ayrılacağı duyruldu.

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