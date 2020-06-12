12 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında çıktığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamamış ve zirveden uzaklaşarak yarışa havlu atmıştı. Sarı-lacivertlilerde özellikle stoper bölgesindeki eksiklik göze çarparken, Sarı Kanarya yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde de gündemine aldığı isimle görüşmelere yine başladı. Transferde bu kez F.Bahçe'nin elini güçlü kılan bir taraf var: Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 12.06.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 15:23
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Süper Lig'de 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 26 haftası tamamlanan bu sezondan da umudunu kesmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Büyük umutlarla başlayan 2019-20 sezonunda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a çıkaran sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Yanal'ın ayrılığının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışlarında bulunan Fenerbahçe yönetimi, birçok isimle görüştüken sonra sürpriz bir şekilde takımı Tahir Karapınar'a emanet etti.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Geçici olarak takımın başına getirilen Karapınar'dan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamasını bekleyen sarı-lacivertliler, asıl planlarını ise gelecek sezon üzerine kuruyor.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Öncelikle takımı deneyimli bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yapacağı takviyelerle de şampiyonluk hasretini bitirecek bir kadro kurmayı düşünüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör