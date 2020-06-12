Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Yıldız isim bonservissiz geliyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında çıktığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamamış ve zirveden uzaklaşarak yarışa havlu atmıştı. Sarı-lacivertlilerde özellikle stoper bölgesindeki eksiklik göze çarparken, Sarı Kanarya yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde de gündemine aldığı isimle görüşmelere yine başladı. Transferde bu kez F.Bahçe'nin elini güçlü kılan bir taraf var: Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri