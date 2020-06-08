Fenerbahçe'den transferde Rafael Forster atağı!

Bu sezon Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlanmasıyla birlikte stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkide Jailson oynamış ve sınıfta kalmıştı. Sarı-lacivertliler yeni sezonda aynı hataya düşmemek için gündemine stoper transferini aldı. Sarı Kanarya'nın düşündüğü isim ise Ludogorets'ten Rafael Forster. İşte detaylar...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.

BULGAR BASINI DUYURDU

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

SATACAKLAR

Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.

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