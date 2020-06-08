08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transferde Rafael Forster atağı!

F.Bahçe'den stopere sürpriz isim!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Bu sezon ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlanmasıyla birlikte stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan 'de, bu mevkide Jailson oynamış ve sınıfta kalmıştı. Sarı-lacivertliler yeni sezonda aynı hataya düşmemek için gündemine stoper transferini aldı. Sarı Kanarya'nın düşündüğü isim ise Ludogorets'ten . İşte detaylar...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan , neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen olduğu öğrenildi.

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BULGAR BASINI DUYURDU

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

SATACAKLAR

Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.

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