08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla çıkan fakat özellikle ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlar sonrasında zirve yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Yanal'dan boşalan koltuğu hala birisine teslim edemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktörlük konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:37
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Corona virüsü salgını sonrası normalleşmeye dönülmesinin ardından Riva'daki kampı tamamlayan, ardından Samandıra'da antrenmanlarını sürdüren, dün de Ülker Stadı'nda çift kale maçla futbolcuları seyircisiz ortama alıştırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de netleşmeyen tek şey teknik adamın kim olacağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Kayserispor'la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

ADAYLAR ARTIYOR
Ersun Yanal'ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde Sergei Rebrov'un da dahil olmasıyla tam 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışılırken, en güçlü adaylar sıralamasında Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Erol Bulut'un isimleri öne çıktı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Son olarak menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birkaç kez telefonla görüşüldüğünü açıklanması üzerine bu üç teknik adamın arasına takımın Ukraynalı eski yıldızı Sergei Rebrov da dahil oldu.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Peki aradan geçen bu sürede Fenerbahçe'de teknik direktör neden belirlenemedi? Biz de kulübe bu soruyu sorduk ve şu yanıtı aldık:

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör