Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Teknik direktör için...

Kayserispor'la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.